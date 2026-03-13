Chimbote: delincuentes realizan asalto en licorería

Momentos de terror vivieron trabajadores y clientes de una licorería en Nuevo Chimbote, exactamente en la Avenida Pacífico, cuando delincuentes ingresaron al establecimiento para perpetrar un robo a mano armada.

El local, ubicado a pocas cuadras de la Comisaría de Buenos Aires, fue escenario del asalto cuando los sujetos ingresaron completamente cubiertos para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

DELINCUENTES CAUSARON TERROR

Una trabajadora del establecimiento indicó que el asalto fue rápido, pero no evitó que generara gran temor entre las personas que se encontraban en el lugar. “Fue todo muy rápido, había gente afuera, pero por el miedo se corrieron”.

Asimismo, los delincuentes, quienes portaban armas de fuego, procuraron no ser reconocidos, por lo que perpetraron el robo con el rostro cubierto. “Estaban con mascarillas, con poleras, con capucha y con gorras y los dos tenían arma”, agregó la trabajadora.

TRABAJADOR QUEDÓ PARALIZADO ANTE ROBO

Los delincuentes lograron reducir al trabajador del local, lo que les permitió acercarse a la caja registradora y sustraer las ganancias del día. “El joven ahorita está asustado, teme por su vida porque lo amenazaron, entonces ahorita está en shock, pero bueno, tenemos que seguir trabajando”, declaró la trabajadora.

Por otro lado, los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 2 mil soles en efectivo, además de un teléfono celular valorizado en cerca de 600 soles y un casco de motocicleta, para luego darse a la fuga.