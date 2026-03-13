Conductores volverán a abastecer sus unidades con GNV tras varios días de crisis energética

Gobierno anunció que, por el momento, cerca de 361 grifos de Lima ya cuentan con el combustible.

Tras más de 10 días de escasez de gas natural vehicular (GNV), el Gobierno anunció el restablecimiento del suministro. La información fue confirmada por el presidente José María Balcázar durante una conferencia realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

De acuerdo con lo señalado por el mandatario, el problema generado tras la deflagración en Megantoni (Cusco) ya fue reparado, por lo que desde tempranas horas de la mañana se inició la distribución de gas natural hacia distintos puntos del país.

LOCALES CON GNV EN LIMA

Durante su intervención, la premier Denisse Miralles informó que cerca de 361 grifos en Lima ya cuentan con GNV. Asimismo, indicó que se espera que en las próximas horas otros establecimientos de la capital también reciban el combustible, que escaseaba desde el pasado 1 de marzo.

Ante el malestar de miles de conductores por el alza en el precio de los combustibles, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gerardo López Gonzáles, anunció que Osinergmin, Indecopi, Sunat y el Ministerio Público iniciarán operativos en los grifos para supervisar la reducción de los precios. De no cumplirse esta medida, los establecimientos podrían ser sancionados.

PRONUNCIAMIENTO DE CÁLIDDA

Tras conocerse esta información, la empresa Cálidda emitió un comunicado en el que señaló que entre este viernes y sábado se restablecerá el servicio de GNV en los grifos de Lima, con el objetivo de que los conductores puedan volver a abastecer sus vehículos con normalidad.