Trujillo: largas colas en Reniec generan malestar entre ciudadanos

Decenas de ciudadanos formaron largas filas en la oficina de Reniec en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo, para realizar trámites relacionados con la actualización de datos y la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). La gran cantidad de personas generó demoras en la atención desde las primeras horas de la mañana.

Según los usuarios, esta situación se viene registrando desde hace varios días debido al alto número de personas que acuden al local. Algunos ciudadanos incluso indicaron que tuvieron que regresar en más de una ocasión porque no lograron ser atendidos.

DENUNCIAS SOBRE VENTA DE ESPACIOS EN LA FILA

Además, algunos asistentes denunciaron que presuntamente se estaría vendiendo espacios en la fila, lo que habría generado malestar entre quienes esperan por varias horas para ingresar al establecimiento.

Ante este panorama, personal del Reniec comenzó a entregar tickets de atención para ordenar el ingreso de los usuarios, mientras que agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para supervisar la situación y evitar posibles irregularidades.