Pelea mortal en Huara termina con joven de 25 años asesinado

Un violento altercado en la provincia de Huara terminó con la vida de un joven de 25 años. Según testigos, la víctima, identificada como Brian Mesa Morales, fue atacada con un cuchillo durante una pelea que se produjo en una vivienda del pasaje Benedicto.

El presunto agresor fue identificado como Renzo Centeno Díaz, de la misma edad, quien tras el ataque fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes. La víctima fue llevada inicialmente al hospital, pero falleció a causa de la herida mortal en el corazón.

Según vecinos y testigos, la disputa entre ambos habría iniciado como una fuerte discusión que escaló rápidamente en violencia. Se presume que el agresor había llevado el arma de manera intencional, lo que provocó el trágico desenlace.

ANTECEDENTES BAJO INVESTIGACIÓN

Las autoridades investigan los antecedentes del altercado y la relación entre la víctima y el detenido. Mientras tanto, familiares y vecinos lamentan la tragedia y hacen un llamado a evitar conflictos que puedan terminar en hechos fatales.