Ilo: rescatan a 16 deportistas que fueron arrastrados por oleaje

Momentos de tensión se vivieron en el litoral de Ilo, luego de que 16 surfistas y practicantes de paddle quedaran a la deriva mientras realizaban actividades deportivas en el mar, arrastrados por fuertes corrientes y el viento.

La emergencia se registró el 7 de marzo, cuando la Capitanía de Puerto de Ilo recibió varias llamadas de alerta informando que dos personas que practicaban paddle surf en la playa El Diablo habían sido empujadas mar adentro y no podían regresar a la costa.

Casi al mismo tiempo, también se reportó que un grupo de 14 deportistas que había salido desde el sector de Puerto Inglés se encontraba en dificultades debido al fuerte oleaje. Ante la doble alerta, la Marina de Guerra del Perú activó un operativo de búsqueda y rescate, desplegando unidades marítimas y personal especializado en la zona.

Durante la primera fase del operativo se logró ubicar y rescatar a las dos personas que se encontraban a la deriva frente a la playa El Diablo. En paralelo, un bote guardacostas tipo RHIB se dirigió hacia el sector de Puerto Inglés, donde consiguió rescatar a nueve deportistas que practicaban paddle surf.

USO DE TECNOLOGÍA EN EL RESCATE

Sin embargo, cinco personas continuaban desaparecidas en el mar, por lo que se dispuso el zarpe de la patrullera marítima B.A.P. Río Tumbes, equipada con cámaras optrónicas y sistemas de visión nocturna. Gracias a esta tecnología, se logró ubicar y rescatar con vida a los cinco deportistas restantes.