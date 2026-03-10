Gobierno: reparación del ducto de Camisea avanza y crisis energética podría resolverse antes de lo previsto

En medio de la crisis energética que afecta a transportistas y hogares, la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, anunció que la reparación del ducto de Camisea avanza más rápido de lo previsto y que la normalización del suministro de gas podría concretarse antes del plazo inicialmente estimado.

Durante una conferencia de prensa, la jefa del Gabinete indicó que los trabajos de reparación registran un avance del 52%, lo que abre la posibilidad de que el restablecimiento del servicio se anuncie antes del domingo. Además, adelantó que el Ejecutivo sostendrá una reunión con los actores involucrados en un comité de crisis para evaluar la situación del abastecimiento.

DISPONIBILIDAD DEL GAS NATURAL

Miralles también informó que la disponibilidad de gas natural ha ido aumentando en los últimos días. Según explicó, el primer reporte indicaba 70 millones de pies cúbicos diarios, cifra que luego subió a 80 millones y actualmente alcanza 86 millones, lo que evidencia una evolución favorable en el suministro.

Respecto a las largas colas registradas en grifos, la premier señaló que el combustible sí existe, pero que la alta demanda ha generado problemas logísticos en la distribución. Asimismo, pidió evitar la especulación y el acaparamiento, y aseguró que una vez normalizado el abastecimiento, los precios deberían volver a sus niveles habituales.