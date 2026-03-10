Chincha: fuerte oleaje afecta muelle de Tambo de Mora y obliga a su cierre

El fuerte oleaje en el litoral peruano continúa generando estragos en varias zonas del país. En Chincha, el muelle de Tambo de Mora fue afectado por la fuerza de las olas, lo que obligó a las autoridades a disponer su cierre temporal como medida de seguridad.

De acuerdo con reportes difundidos por el corresponsal de Panamericana Televisión, el muelle fue golpeado de manera constante por el mar, situación que generó daños en su estructura y puso en riesgo a pescadores y trabajadores que realizan actividades en el lugar.

Oleaje golpea infraestructura y embarcaciones

Las imágenes captadas en la zona muestran cómo las olas impactan con fuerza contra el muelle, provocando el deterioro de algunas de sus barandas y estructuras. Debido a esta situación, las autoridades decidieron restringir el acceso para evitar accidentes.

David Galán, representante de los pescadores de la zona, explicó que varias embarcaciones tuvieron que ponerse a buen recaudo ante la intensidad del mar.

Pescadores artesanales en alerta

“Las embarcaciones se han puesto a buen recaudo, están ancladas”, indicó Galán. Asimismo, relató que una de las naves fue arrastrada por las olas, lo que ocasionó la pérdida de aparejos de pesca, aunque finalmente los pescadores lograron asegurar la embarcación.

El representante también señaló que, si bien el mar no ha llegado hasta la pista, el oleaje anómalo viene afectando directamente a los pescadores artesanales, quienes dependen de esta actividad para su sustento diario.