Piura: alcalde de Suyo es atacado a balazos cuando viajaba en camioneta

El alcalde del distrito de Suyo, Jorge Huanca, resultó herido tras sufrir un ataque armado la mañana de este lunes mientras se trasladaba en una camioneta municipal por el distrito de Castilla, en la región Piura.

El atentado ocurrió a la altura del hotel Manhattan Suite, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo del burgomaestre y realizaron varios disparos antes de huir con rumbo desconocido.

La camioneta en la que se desplazaba la autoridad presenta varios impactos de bala, lo que evidencia la violencia del ataque. Tras el atentado, Huanca fue trasladado de inmediato a una clínica local por agentes del Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

SOBRE SU ESTADO DE SALUD

En el centro médico se informó que el alcalde presenta una herida de bala en la pierna izquierda, además de otros traumatismos, por lo que permanecerá internado bajo observación de especialistas para monitorear su evolución.

Este hecho se suma a otros ataques recientes contra autoridades municipales en el país. El alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, falleció el pasado 26 de febrero tras ser baleado cuando se dirigía a la sede municipal.

Asimismo, el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, murió el 22 de febrero luego de permanecer en la unidad de cuidados intensivos a causa de un ataque armado ocurrido el 31 de enero.