Crisis del gas eleva precios y genera largas colas en Tacna y Arequipa

El precio del balón de gas doméstico aumentó en la ciudad de Tacna, pasando de 49 a 52 soles en algunas distribuidoras del cercado. La situación ha generado largas colas de ciudadanos que acudieron desde tempranas horas para abastecerse ante el temor de que el producto continúe subiendo o escaseando.

En los puntos de venta se dispuso que solo se entregue un balón por persona con el objetivo de evitar el acaparamiento. Algunos vecinos denunciaron que en otros depósitos el precio sería aún mayor, lo que ha despertado preocupación por posibles casos de especulación.

En Arequipa, la situación también se ha complicado debido al incremento del GLP, cuyo precio pasó de costar entre 5 y 6 soles a ubicarse entre 10 y 11 soles por galón. Conductores de taxis, autos particulares y minivanes formaron largas filas en diferentes grifos para conseguir combustible a un precio más accesible.

ESTACIONES DE SERVICIO

En estaciones de servicio como las ubicadas en la avenida Jesús, en el distrito de Paucarpata, el GLP se vende alrededor de 9.20 soles, considerado uno de los precios más bajos de la ciudad. Sin embargo, los conductores deben esperar hasta dos horas para abastecerse, mientras advierten que el aumento del combustible afecta directamente sus ingresos diarios.