Arequipa: precio del GLP sube debido a mayor demanda

La demanda y la crisis por el GLP continúan en aumento. La escasez ya no solo afecta a la ciudad de Lima, sino que también se viene registrando desabastecimiento en Arequipa la cual ha alcanzado a la mayoría de grifos de la ciudad.

Debido al desabastecimiento, se han registrado largas colas en varios grifos de la ciudad, donde numerosos usuarios buscan abastecerse de combustible para poder seguir movilizándose o continuar con sus labores diarias.

Uno de los grifos más congestionados y en donde mas abastecida a las unidades, se encuentra ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Muchos conductores decidieron acudir a este establecimiento para abastecerse, ya que es uno de los pocos puntos donde aún se viene comercializando este recurso.

CONDUCTORES PREOCUPADOS

Muchos conductores han mostrado su preocupación ante esta escasez, ya que se ven afectados tanto en el tiempo, al tener que formar largas colas para abastecerse, como en el aspecto económico.

Asimismo, el precio del combustible continúa en alza y ya alcanza los 7 soles, una cifra que resulta elevada para muchos conductores, quienes además temen que el costo siga incrementándose en los próximos días. “Sí, porque de lo que estaba a 5, mire, hoy estamos pagando 7 u 8 soles; en otros grifos está a 10 soles. Este grifo es uno de los más accesibles y cada vez que pasamos este problema, que se corta el gas, siempre tiene abastecimiento para nosotros”, indicó un conductor.

PEDIDO A AUTORIDADES

El aumento de precios generaría una escasez en el combustible en los distintos autoservicios de la ciudad, punto en que los usuarios no quisieran llegar; de esa forma, piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que no se sigan dando especulaciones en los precios y evitar el desabastecimiento.