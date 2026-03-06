Ayacucho: desborde del río arrasa casas y vehículos en distrito de Ayna

La fuerza de la naturaleza volvió a golpear a Ayacucho. El desborde del río Sarkihuato en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, dejó viviendas destruidas, vehículos arrastrados y varias familias afectadas tras las intensas lluvias registradas la madrugada del viernes 6 de marzo.

Desborde del río causa graves daños materiales

Según reportes de la zona, el caudal del río creció de manera abrupta mientras los pobladores dormían. La corriente invadió uno de los jirones del distrito, pese a que el cauce principal del río se encuentra en otro punto, generando el ingreso de agua, lodo y escombros en numerosas viviendas.

La fuerte corriente también arrastró troncos y grandes rocas, que terminaron impactando contra casas y vehículos, dejando severos daños materiales y vías completamente intransitables. Varias familias quedaron atrapadas entre los escombros y tuvieron que ser auxiliadas por brigadas de rescate que llegaron a la zona.

Autoridades piden ayuda urgente al Gobierno

Tras la emergencia, las familias damnificadas iniciaron labores de limpieza en medio del barro y los restos arrastrados por el río. Los pobladores solicitaron ayuda humanitaria urgente, principalmente víveres, agua, herramientas de limpieza y carpas para quienes perdieron sus viviendas.

El alcalde de la municipalidad de Ayna San Francisco, Joel Rondinel Solier, informó que se vienen realizando coordinaciones con distritos vecinos para habilitar las vías y permitir el tránsito de vehículos. Asimismo, indicó que se comunicó con el Ejército del Perú, cuyas aeronaves sobrevuelan la zona para evaluar el tipo de apoyo necesario, y con la Marina de Guerra, ante la posibilidad de personas desaparecidas.

Comunidad en alerta por nuevas lluvias

La autoridad edil hizo un llamado al Gobierno peruano para que intervenga de manera inmediata ante la emergencia que enfrenta el distrito. “Necesitamos la presencia del Estado, porque prácticamente nos encontramos en una emergencia calamitosa”, manifestó.

Mientras tanto, la población permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias que podrían agravar la situación en esta zona de Ayacucho, donde varias viviendas y caminos han quedado seriamente afectados por el desborde del río.