Crisis de GNV afecta a corredores complementarios: buses demoran hasta tres horas para abastecerse

La crisis por el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) también comienza a afectar a los corredores complementarios de Lima. El representante del corredor morado, Gerardo Hermoza, advirtió que las unidades enfrentan largas demoras para recargar combustible debido a la falta de gas en varios grifos de la capital.

Según explicó, actualmente los buses solo pueden abastecerse en tres grifos, lo que obliga a las unidades a recorrer hasta ocho kilómetros en vacío para encontrar combustible. Además, el tiempo de carga se ha incrementado considerablemente: mientras antes demoraban unos 15 minutos, ahora pueden esperar hasta una hora para recargar gas.

Esta situación ya viene impactando en la operación del servicio. De las 150 unidades que conforman la flota del corredor morado, alrededor del 10% ha dejado de circular debido a las demoras en el abastecimiento, lo que provoca mayor tiempo de espera y más pasajeros acumulados en los paraderos.

MAL MANEJO DE LA SITUACIÓN

Hermoza también cuestionó el manejo de la situación por parte del Ministerio de Energía y Minas, al señalar que no existe una proyección clara sobre cuánto tiempo durarán las reservas de gas. Asimismo, pidió al Ejecutivo adoptar medidas urgentes para evitar que la crisis afecte aún más al transporte público y a miles de usuarios en Lima.