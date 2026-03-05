Precio del GLP sube hasta S/2 en grifos de Arequipa y genera preocupación entre taxistas

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) registró un incremento en algunos grifos de la ciudad de Arequipa, generando preocupación entre conductores y taxistas que dependen de este combustible para trabajar. Según reportes desde diversas estaciones de servicio, el alza alcanza entre S/1 y S/2 por galón en los últimos días.

En el distrito de Miraflores, varios conductores acudieron a los grifos para llenar sus tanques por precaución ante el temor de que el precio continúe aumentando. Algunos taxistas indicaron que diariamente destinan entre S/25 y S/30 para abastecerse de GLP y poder continuar con sus labores.

Pese al incremento, autoridades locales señalaron que no existe desabastecimiento de combustible en la región, aunque reconocieron que el alza se viene dando de forma paulatina en distintos establecimientos.

Asimismo, se informó que actualmente Arequipa contaría con reservas de GLP para aproximadamente 15 días, aunque el precio podría verse afectado por problemas en la cadena de suministro y por el contexto internacional vinculado al conflicto en Medio Oriente.