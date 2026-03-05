Delincuentes armados roban más de S/120 mil en asalto a granja en Atalaya

Un violento asalto se registró en la granja Orihuela, ubicada en la provincia de Atalaya, región Ucayali, donde tres delincuentes armados lograron llevarse más de S/120 000 en efectivo, además de otros objetos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:58 de la mañana, cuando una trabajadora abrió el portón del local sin percatarse de que dos sujetos la esperaban detrás. Uno de ellos la encañonó con un arma de fuego mientras su cómplice cerraba el portón para facilitar el robo.

Ya dentro del establecimiento, los delincuentes forzaron las chapas de una de las habitaciones con una pata de cabra para ingresar y revisar el interior. Durante el asalto, la trabajadora permaneció sentada a un lado, cubriéndose los ojos por temor a ser atacada.

HUÍDA DE LOS LADRONES

Tras permanecer cerca de 10 minutos dentro del local, los ladrones huyeron con el botín a bordo de una motocicleta. La Policía de Atalaya llegó al lugar para recoger el testimonio de la víctima y revisar las cámaras de seguridad que permitirán identificar a los responsables.