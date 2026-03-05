Puno: Presunto ladrón es quemado vivo tras ser acusado de asaltar a una pareja

Justicia con sus propias manos. Eso fue lo que ocurrió en la urbanización Ciudad de Dios, en la ciudad de Juliaca, donde un presunto ladrón intentó salirse con la suya al asaltar a una pareja de esposos durante horas de la noche.

La pareja de esposos se encontraba caminando rumbo a su vivienda cuando fue interceptada por delincuentes a bordo de una motocicleta. Durante el asalto, los sujetos les robaron sus pertenencias y uno de ellos disparó contra la mujer, quien resultó herida de bala.

Este hecho generó la reacción de los vecinos, quienes lograron capturar a uno de los presuntos ladrones. Tras ello, lo golpearon violentamente y posteriormente le prendieron fuego junto con la motocicleta en la que se desplazaba. Minutos después, el sujeto falleció en el lugar.

VIOLENTO ASALTO

Los delincuentes no contaban con que, al accionar ellos, los vecinos de la zona iban a reaccionar, los cuales decidieron cobrar justicia con sus propias manos. “Justo como han hecho bulla, ahí los vecinos salieron y ahí han interceptado a los delincuentes”. indicó la víctima

Asimismo, el hombre señaló que su esposa resultó gravemente herida durante el violento asalto, luego de que los delincuentes dispararon y las balas la impactaran. “Le agarró, dos disparos al aire ha dado, me he quedado en shock en el carro, ya no he podido reaccionar, dos balas le han dado y una en el cuerpo”, agregó.

LLEGÓ LA POLICÍA

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional, el fiscal de turno y el médico legista, quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones del caso.

Asimismo, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano, donde permanece recuperándose.