Crisis del GNV y GLP afecta al transporte urbano: transportistas cuestionan al Ejecutivo

El representante de los gremios de transportistas, Martín Ojeda, alertó sobre la crisis del GNV y GLP que viene impactando al transporte masivo. Señaló que el precio del metro cúbico de gas pasó de S/ 1.60 a S/ 2.49 en algunos grifos, generando preocupación en el sector.

Ojeda, en su calidad de director de la Cámara Internacional de la Empresa de Transportes, cuestionó el cierre de grifos por parte de las autoridades y el retiro de chips por parte de Infogas, lo que afecta directamente al transporte urbano.

Asimismo, denunció una falta de coordinación entre las entidades responsables y recordó que, por ley, la empresa Cálidda debía contar con un stock suficiente para afrontar hasta 15 días de desabastecimiento. En ese sentido, pidió al Ejecutivo y al Viceministerio de Energía y Minas adoptar medidas con criterio para evitar que esta situación —que podría extenderse por 14 días— vuelva a repetirse.

Por otro lado, mediante un comunicado, Pluspetrol informó que viene realizando las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del suministro de gas natural y precisó que la situación responde a factores operativos que ya están siendo atendidos.