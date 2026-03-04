Liberan a alias “Cocinero”, presunto integrante de “Los Pulpos” vinculado a secuestros

La liberación de alias “Cocinero”, señalado como presunto miembro de la organización criminal “Los Pulpos” e implicado en el secuestro de un empresario en Cajamarca, ha generado indignación en la Policía Nacional. El Poder Judicial desestimó el pedido de nueve meses de prisión preventiva y ordenó su libertad tras cinco días de detención preliminar.

Según las investigaciones, esta organización habría diversificado sus actividades delictivas, adoptando nuevas modalidades para mantener cautivas a sus víctimas. Entre ellas, la utilización de presuntos búnkeres subterráneos, una estrategia que recordaría métodos empleados por grupos subversivos en el pasado, donde escondían a secuestrados bajo tierra para evitar su ubicación.

El hallazgo de esta modalidad quedó en evidencia tras el rescate del empresario Javier Mercedes Chávez, conocido como “Muky”, en Cajamarca. En el refugio clandestino se encontraron armas y uniformes que los delincuentes usaban para hacerse pasar por policías y ejecutar los secuestros con mayor facilidad.

La liberación de alias “Cocinero” se suma a la excarcelación de alias “El Ángel”, presunto sicario de la misma banda, lo que ha reforzado la percepción de impunidad. Las autoridades continúan investigando esta táctica, que también guardaría similitud con prácticas empleadas por grupos vinculados a la minería ilegal para ejercer control en socavones y espacios subterráneos.