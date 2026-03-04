Padrastro es acusado de golpear y quemar a niña de 11 años: menor fue trasladada a Arequipa

Una niña de 11 años fue hallada con quemaduras en las manos y otras partes del cuerpo al interior de su vivienda, presuntamente tras ser agredida por su padrastro. Vecinos del sector intervinieron y rescataron a la menor, denunciando que el hombre habría aprovechado que la madre se encontraba trabajando para atacarla. Hasta el momento, el acusado permanece no habido.

La menor fue trasladada inicialmente al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón; sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras y la necesidad de atención especializada, fue derivada al Hospital Honorio Delgado de Arequipa. Según información médica, la niña se encuentra estable y recibe el tratamiento correspondiente para evitar infecciones y complicaciones.

CIUDADANOS SALIERON A PROTESTAR

El caso generó indignación en la comunidad. Decenas de ciudadanos salieron a las calles con carteles y globos para exigir justicia y la pronta captura del presunto agresor. Padres de familia señalaron que la menor habría presentado señales previas de descuido y ausencias reiteradas en el colegio.

En paralelo, la Policía detuvo a la madre de la niña mientras el Ministerio Público determina su grado de responsabilidad u omisión frente a la agresión. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con el paradero del padrastro acusado.