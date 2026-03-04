JNE advierte déficit de casi S/ 300 millones a 40 días de elecciones

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, alertó que existe un faltante presupuestal cercano a los 300 millones de soles para garantizar el desarrollo de las elecciones generales. Precisó que, tras la última transferencia aprobada por decreto supremo, solo se han recibido 114 millones, lo que deja un déficit aproximado de 289 millones de soles.

Burneo anunció que sostendrá una reunión con el ministro de Economía con el objetivo de asegurar los recursos necesarios. Subrayó que es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el presupuesto para el normal desarrollo del proceso electoral.

El titular del JNE advirtió que la falta de financiamiento podría interpretarse como un obstáculo para la realización de los comicios y recordó que, según el artículo 117 de la Constitución, impedir elecciones puede constituir causal de vacancia presidencial. No obstante, expresó su confianza en que se llegará a un acuerdo para evitar ese escenario.

FONDOS CLAVE

Asimismo, explicó que los fondos son clave para el despliegue de fiscalizadores en todo el país. Solo para las elecciones generales se requerirán alrededor de 49 mil supervisores entre primera y segunda vuelta, mientras que para los comicios regionales y municipales la cifra superaría los 50 mil, dependiendo de la necesidad de una segunda vuelta en gobiernos regionales.