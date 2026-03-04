Trujillo: liberan a presunto integrante de “Los Pulpos” y Policía cuestiona decisión judicial

La liberación de un presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos” ha generado indignación en la Policía Nacional en Trujillo. Se trata de alias “Cocinero”, quien había sido detenido por su presunta participación en varios secuestros, entre ellos el de un minero al que le mutilaron los dedos y el de un pastor evangélico.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló que el investigado fue capturado con un arma de fuego, dinamita y un teléfono celular que contendría coordinaciones y seguimientos vinculados a diversos casos. Pese a ello, el Poder Judicial ordenó su liberación tras cinco días de detención preliminar.

“Nos sentimos desamparados jurídicamente”, manifestó el alto mando policial, quien cuestionó que, a pesar de presentar indicios y evidencias ante el Ministerio Público, el investigado haya recuperado su libertad. Añadió que esta situación envía un mensaje negativo en la lucha contra la criminalidad en la región.

LLAMADO A LOS OPERADORES DE JUSTICIA

El general también recordó otros casos similares en los que presuntos implicados en delitos graves fueron liberados. Finalmente, hizo un llamado a los operadores de justicia para fortalecer el trabajo conjunto y evitar que este tipo de decisiones afecten las investigaciones y la seguridad ciudadana en Trujillo.