Lluvias en Arequipa: expolicía lo pierde todo tras paso de torrentera

Tras las intensas lluvias registradas en Arequipa, el exagente de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Martín Palo García, lo perdió todo luego de que una torrentera arrasara con gran parte de sus pertenencias en el complejo habitacional Flora Tristán.

En conversación con un equipo de Panamericana Televisión, el damnificado brindó detalles de las labores que ha venido realizando en los últimos días para limpiar su vivienda y tratar de recuperar parte de lo perdido.

“Estoy terminando de limpiar. Empecé hace 10 días. Prácticamente ya tengo limpio todo el interior de la casa (…) Ya sacamos todo el barro de la vivienda. He perdido colchones, frazadas, refrigeradora, cocina, lavadora y laptops”, comentó.

UN LUGAR INTRANSITABLE

Producto del paso de la torrentera por el complejo habitacional, las calles de la zona han quedado completamente cubiertas de lodo, lo que dificulta el tránsito normal de los vecinos.

Ante esta situación, el exagente de la PNP hizo un llamado a las autoridades para recibir apoyo y poder afrontar las pérdidas ocasionadas por este fenómeno natural.

Cabe mencionar que, debido a los daños en su vivienda, la familia de Martín Palo García ha tenido que colocar en la calle los objetos que lograron rescatar, mientras reciben el apoyo de algunos vecinos en medio de esta difícil situación.