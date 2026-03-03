Cusco: policía estaría implicado en robo de oro y millones de soles

La investigación por el robo de 60 lingotes de oro y 3.9 millones de soles en efectivo a un empresario en Cusco ha dado un giro inesperado. El general Virgilio Velázquez informó que entre los implicados en el asalto habría un agente policial, actualmente bajo investigación.

El hecho ocurrió en el sector Horacio Zevallos de la Vía de Evitamiento, en la ciudad del Cusco. Según la denuncia, el empresario fue interceptado por varias camionetas minutos después de retirar del banco 3 millones 900 mil soles, 720 mil dólares, 45 kilos de oro y 15 kilos de oro amalgamado.

Testigos registraron el momento posterior a la intervención ciudadana contra una mujer señalada como presunta implicada, mientras se escuchaban gritos de “¡Ella es la ratera!” y reclamos exigiendo que tome conciencia de lo ocurrido.

POLICÍA VINCULADO AL HECHO

De acuerdo con el general Velázquez, hasta el momento se ha identificado a un agente policial presuntamente vinculado al asalto. Asimismo, detalló que cuatro presuntos delincuentes ya fueron capturados y que otros tres han sido plenamente identificados. Incluso, indicó que ya se ha emitido detención preliminar contra algunos de ellos, mientras se aceleran las diligencias correspondientes.

Respecto al policía involucrado, la autoridad policial señaló que se procederá con su detención conforme a ley y que, de manera paralela, se iniciarán los procesos administrativos internos dentro de la institución.