Pedro Gamio: “Necesitamos un segundo ducto en la selva para enfrentar contingencias”

Cálidda informó que, debido a la emergencia, no podrán cargar gas natural vehicular (GNV) en los grifos vehículos particulares, taxis, mototaxis, cústeres, combis y minibanes, así como unidades que puedan operar con combustibles alternativos. La empresa precisó que la falla no se produjo en su red de distribución, sino en el sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que estima reparar el daño en un plazo de 14 días.

El exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, explicó que la crisis responde a una vulnerabilidad estructural en el sistema. “Hace más de 10 años se sabe que hay que construir un segundo ducto en la selva. Cuando hay una falla en ese tramo, se detiene todo”, advirtió, al señalar que la falta de esta infraestructura agrava el impacto de cualquier incidente.

Gamio agregó que el contexto internacional, con el alza del precio del crudo por conflictos en Medio Oriente, complica aún más el panorama para el Perú, que importa gran parte de los derivados que consume. En ese sentido, planteó reforzar el plan de contingencia y evaluar alternativas como ampliar el uso de la infraestructura de licuefacción para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

PLAN DE CONTINGENCIA

El especialista también propuso fortalecer el plan de contingencia mediante acuerdos con la planta de licuefacción Perú LNG, ubicada entre Cañete y Chincha, para que no solo se despache gas en camiones, sino también mediante embarcaciones de menor tamaño que puedan abastecer distintos puertos del país.