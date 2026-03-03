Fuerzas Armadas monitorean en tiempo real despliegue ante estragos del Niño Costero

El fenómeno del Niño Costero continúa generando severos daños a nivel nacional. Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas han intensificado su capacidad de respuesta terrestre, marítima y aérea para mitigar el impacto en las regiones afectadas y salvaguardar a la población.

En ese contexto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas presentó su puesto de comando, desde donde se monitorea en tiempo real el apoyo militar y el despliegue en distintas provincias. Gracias a herramientas tecnológicas, se supervisan los avances, requerimientos y la coordinación interinstitucional con entidades como el INDECI y otros sectores del Estado.

PRINCIPALES ACCIONES

Hasta el momento, se han desplegado más de 13,900 soldados, marinos y aviadores en todo el territorio nacional. Entre las principales acciones se encuentran evacuaciones, transporte de ayuda humanitaria, remoción de escombros, búsqueda y rescate, así como el resguardo de las zonas afectadas para prevenir actos delictivos y proteger la vida de los ciudadanos.

A la fecha, 712 distritos en 230 provincias han sido declarados en emergencia. El sur del país es el más golpeado, siendo Arequipa la región con mayores daños. Solo en los últimos siete días, más de 100 efectivos del Comando Operacional del Sur han ejecutado más de 700 intervenciones para reducir riesgos y atender a la población damnificada.