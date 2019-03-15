Martín Ojeda: “No existe un plan de contingencia ante esta crisis del GNV”

La crisis por la escasez de gas natural vehicular (GNV), tras la fuga en el ducto de Camisea en Cusco, continúa generando preocupación en el sector transporte. Aunque el Gobierno ha indicado que el abastecimiento para el transporte público masivo estaría garantizado hasta el 14 de marzo, la incertidumbre persiste sobre lo que ocurrirá en los próximos días.

Martín Ojeda señaló que miles de unidades ya se encuentran afectadas y cuestionó la ausencia de un plan de contingencia ante la emergencia. “En ningún momento ninguna autoridad de Energía y Minas ha tenido un plan de contingencia ante un problema de tanta magnitud”, afirmó.

El dirigente detalló que cerca de 2,000 camiones y más de 80,000 taxis que operan con GNV enfrentan dificultades para trabajar. Además, alertó que una eventual reducción en la flota del transporte público podría impactar en la frecuencia del servicio y perjudicar directamente a los usuarios.

CADENA DE ABASTECIMIENTO A NIVEL NACIONAL

Ojeda también advirtió que la paralización de camiones podría afectar la cadena de abastecimiento a nivel nacional. De prolongarse la crisis, se podrían registrar retrasos en la distribución de productos y un eventual incremento en los precios de alimentos en los mercados.