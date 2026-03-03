Arequipa en emergencia: Corte de agua persiste por tercer día consecutivo tras lluvias

Las intensas lluvias registradas en Arequipa han generado diversas consecuencias que afectan a la población, siendo una de las más graves la interrupción del suministro de agua potable, situación que ha paralizado a la región durante tres días consecutivos.

Esto se debe a derrumbes y deslizamientos que han dañado varias redes del servicio, obligando a los vecinos a depender de los camiones cisterna enviados por Sedapal, los cuales también han registrado retrasos en su llegada.

Esto ha obligado a muchos vecinos a desplazarse a los sectores donde llegan estos camiones con distintos recipientes donde puedan almacenar el agua y poder abastecerse hasta que se reactive el servicio.

VECINOS REQUIEREN CAMIONES CISTERNA

Aunque la lluvia ha cesado en varios puntos de la ciudad, los vecinos del distrito Cayma, exactamente en el sector de Casimiro Cuadros, denuncian que llevan tres días sin agua y que no han recibido información sobre el corte del servicio. “Si desde la mañana estoy esperando, mira a qué hora está trayendo, son tres días que no hay agua”, manifestó una ciudadana.

Además, los vecinos indicaron que continúan pagando con normalidad los recibos del servicio de agua potable, lo que aumenta su indignación al no recibir una respuesta concreta por la falta de suministro.