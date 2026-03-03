La Libertad: asesinan a balazos a hombre dentro de restaurante

Un sangriento hecho se registró en un restaurante de la región La Libertad, exactamente en la provincia de Chepén, donde un hombre fue acribillado a balazos mientras cenaba con un amigo, ante la mirada atónita de clientes y trabajadores del local.

La víctima de nacionalidad venezolana se encontraba cenando con un amigo cuando apareció un grupo de delincuentes que se dirigió directamente hacia él y le disparó en varias ocasiones para acabar con su vida.

Con este ataque, en las últimas 48 horas se han registrado cuatro homicidios en la provincia de Chepén, lo que ha generado preocupación entre la población, que solicita a las autoridades reforzar la seguridad en la zona.

MOMENTO DEL ASESINATO

El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando cinco sujetos llegaron al local a bordo de una motocicleta. Tres de ellos descendieron del vehículo, pero solo dos ingresaron al restaurante y dispararon directamente contra la víctima para asesinarla.

Al percatarse del ataque, el ciudadano intentó huir del lugar; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó al suelo. A pesar de verlo tendido, los atacantes continuaron disparándole para rematarlo.

PÁNICO EN EL LUGAR

Por otro lado, los comensales del lugar quedaron impactados ante el violento acto; muchos se tiraron al piso para protegerse de los disparos, mientras que otros solo se cubrieron los oídos, atónitos ante la escena.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial de La Libertad, indicó que el caso se encuentra en investigación y que se ha destinado un equipo especializado para esclarecer los hechos. “Hemos enviado tres grupos de investigación para resolver ese caso, estamos corriendo todo tipo de información, mandando grupo de inteligencia e investigación a esta localidad, por eso no hay pretexto para decir que no lo vamos a resolver”. Indicó.