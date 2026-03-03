Fuertes lluvias provocan deslizamientos e inundaciones en el norte del país

En Piura, una lluvia torrencial causó deslizamientos de tierra que afectaron viviendas y arrasaron áreas de cultivo, especialmente en el caserío Tailí, en Pacaipampa. En Chulucanas, las calles y negocios quedaron inundados tras varias horas de intensa precipitación, dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

En el anexo de San Cristo, en Suyana, un fuerte remolino levantó techos de calamina e ingresó a varias viviendas, generando momentos de pánico entre los vecinos. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque sí importantes daños materiales.

En Tumbes, una lluvia de casi dos horas inundó el sector de Bellavista durante la madrugada. El agua alcanzó hasta la rodilla de los pobladores, quienes levantaron muros de contención y colocaron sacos de arena en sus puertas, mientras motobombas trabajan para evacuar el agua hacia el río Tumbes.

La emergencia también se reportó en Cajamarca, donde las principales vías del sector Huacarí quedaron anegadas. Además, las lluvias han comenzado a impactar en los mercados, con el incremento del precio de algunas verduras debido a la afectación de cultivos.