Trujillo: explosionan farmacia y propietarios descartan extorsión

Un lamentable suceso se registró en la ciudad de Trujillo, cuando en horas de la noche delincuentes hicieron detonar un explosivo en un local perteneciente a una conocida cadena de farmacias a nivel nacional.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se observa al sujeto planificando el accionar delictivo y asegurándose de que no hubiera mucho tránsito de personas, con el fin de evitar ser identificado.

La detonación del explosivo causó daños en el local de la farmacia, así como en las viviendas aledañas, lo que generó gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes ahora solicitan mayor seguridad para prevenir este tipo de actos.

VECINOS ASUSTADOS

Los vecinos de la zona manifestaron su miedo por el hecho acontecido, indicando que ya se encontraban descansando o punto de hacerlo cuando el ruido de la explosión los alarmó. “Si yo ya estaba durmiendo y me avisaron y me he venido corriendo en un taxi, tenía que estar acá para ver mi casa”, agregó vecina de la zona.

La situación motivó la presencia inmediata de miembros de la Policía, quienes cercaron la zona y recopilaron pruebas para identificar a los responsables, según informó el general a cargo del caso. “Nosotros estamos trabajando uno por uno, estamos determinando los horarios y el modus operandi de la organización y ya tenemos personas que van a ser detenidas”, agregó.

CADENA DE FARMACIA LANZA COMUNICADO

Por otro lado, la cadena de farmacias informó mediante un comunicado que ningún trabajador resultó herido y descartó que el incidente esté relacionado con un intento de extorsión.