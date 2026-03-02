Fuerzas Armadas despliegan más de 1,800 efectivos ante emergencia por El Niño Costero

Las Fuerzas Armadas vienen desplegando su capacidad terrestre, marítima y aérea para atender la emergencia provocada por el fenómeno de El Niño Costero. Desde el puesto de comando del Comando Conjunto se monitorean y coordinan las acciones en todo el país.

El general de brigada Ricardo Benavides informó que cada comando operacional reporta cada ocho horas las intervenciones realizadas. Las zonas con mayor impacto son Arequipa, así como Lambayeque, La Libertad y Piura.

Entre las principales acciones se encuentran la evacuación de personas, remoción de escombros y rehabilitación de vías afectadas. Además, se brinda seguridad en las zonas intervenidas para evitar actos delictivos.

Con maquinaria de ingeniería se ejecuta la limpieza de cauces y quebradas activadas por las lluvias. Asimismo, se restablecen vías de comunicación interrumpidas por huaicos e inundaciones.

MEDIDAS EN AREQUIPA POR EL NIÑO COSTERO

En Arequipa, considerada la región más crítica, más de 1,800 efectivos han participado en más de 700 acciones en la última semana. También se han desplegado helicópteros y aviones para puentes aéreos, evacuaciones aeromédicas y traslado de ayuda humanitaria.