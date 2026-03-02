Huancayo: balacera deja dos adolescentes heridos y desata pánico en plena vía pública

Momentos de terror se vivieron en Huancayo luego de que una balacera protagonizada por dos grupos de jóvenes alterara la tranquilidad de vecinos y comerciantes durante la tarde del último domingo, dejando como saldo dos adolescentes heridos y un detenido.

Disparos y armas hechizas sembraron el caos en Huancayo

El hecho se registró alrededor de las 5:00 p.m. en la avenida Circunvalación, donde cámaras de seguridad captaron el enfrentamiento entre decenas de jóvenes que corrían por la vía pública mientras realizaban disparos al aire y se atacaban con armas hechizas, piedras y palos.

Las imágenes muestran cómo, en medio de los disparos, comerciantes optaron por cerrar rápidamente sus locales, mientras transeúntes huían del lugar para evitar resultar heridos. El enfrentamiento generó alarma entre los vecinos, quienes denunciaron el incremento de hechos violentos protagonizados por grupos juveniles en la zona.

Tras varios minutos de tensión, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y lograron intervenir a un sujeto que portaba una mochila. Durante la revisión, las autoridades encontraron dos armas de fuego de fabricación artesanal y un cartucho.

Dos menores heridos fueron trasladados al hospital Carrión

Como consecuencia del enfrentamiento armado, dos adolescentes resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de sus lesiones.

El detenido fue conducido a la dependencia policial para continuar con las investigaciones y determinar las causas del enfrentamiento, así como la posible participación de más involucrados en esta balacera que puso en riesgo la seguridad ciudadana en una de las zonas más transitadas de la ciudad.