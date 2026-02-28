Fiscalía abre investigación contra candidata al Parlamento Andino por presunta discriminación

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Edith Herrera García, candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú, enfrentando a efectivos policiales durante una intervención realizada en Cusco. En los videos se escucha a la postulante emitir expresiones de tono despectivo mientras cuestiona el accionar de los agentes. La situación derivó en su traslado a una comisaría, donde permaneció detenida por 48 horas bajo las imputaciones de presunta desobediencia, resistencia y violencia contra la autoridad.

De acuerdo con la información disponible, tras cumplirse el plazo de detención preliminar, Herrera García recuperó su libertad; no obstante, la investigación continúa. La Fiscalía de Derechos Humanos inició diligencias preliminares para determinar si los hechos configuran el delito de discriminación. Según se informó, la candidata se ha puesto a disposición de las autoridades y viene participando en las actuaciones correspondientes, en un contexto en el que existen registros audiovisuales de ambas partes involucradas.

Fiscalía investiga presunta discriminación tras intervención policial en Cusco

En paralelo, el partido Podemos Perú comunicó públicamente su decisión de retirar la candidatura de Herrera García. Sin embargo, el especialista en derecho electoral José Tello Alfaro advirtió que el marco normativo vigente no permitiría formalizar dicha medida en esta etapa del proceso. Explicó que la legislación electoral establece que la renuncia o retiro de postulaciones debe efectuarse hasta 60 días antes de los comicios.

Considerando que las elecciones están previstas para el 12 de abril, el plazo legal para modificar candidaturas venció el 11 de febrero. Hasta el cierre de este informe, Edith Herrera García no había emitido un pronunciamiento público adicional sobre el incidente ocurrido en la ciudad del Cusco.