Trujillo: capturan a alias “El Cocinero”, presunto integrante de Los Pulpos vinculado a secuestros

Tras el secuestro y posterior rescate del empresario Javier Mercedes Chávez, conocido como “Muki”, agentes de la Policía lograron la detención de Armando Barrios Cruz, alias “El Cocinero”. La intervención se realizó en el marco de las investigaciones por diversos secuestros ocurridos en la región.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto sería integrante de la organización criminal “Los Pulpos”, banda que opera en Trujillo y otras zonas de La Libertad. La Policía sostiene que estaría implicado en al menos seis casos registrados tanto en la ciudad como en la sierra liberteña.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, detalló que alias “El Cocinero” cumplía la función de realizar reglaje a las víctimas. Es decir, se encargaba de vigilarlas y recopilar información sobre sus movimientos antes de que fueran interceptadas por otros miembros de la red criminal.

FUERTES SUMAS DE DINERO

Según las investigaciones, tras concretarse los secuestros, los delincuentes exigían fuertes sumas de dinero a cambio de la liberación de los agraviados. La Policía continúa con las diligencias para determinar el grado de participación del detenido y ubicar a otros presuntos implicados.