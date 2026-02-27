Hallan muerta a policía desaparecida en Huaraz: dictan prisión preventiva a principal sospechoso

Luego de seis días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo de la suboficial Marleny Rucana en la ciudad de Huaraz, en la región Áncash. La joven agente había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de febrero.

Horas antes del hallazgo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Enrique Villafán Arteaga, principal investigado por la desaparición. Según las investigaciones, Marleny fue vista por última vez subiendo a una camioneta roja Ford de propiedad del acusado.

Villafán, quien también es suboficial en actividad y habría conocido a la víctima en la dependencia policial de Huaraz, fue detenido mientras avanzaban las diligencias. Las autoridades confirmaron que el vehículo permanece bajo custodia y ha sido lacrado como parte de las pericias.

Sospechas sobre el vehículo

La Policía investiga el cambio reciente de los forros de los asientos de la camioneta, acción que sería parte de una presunta estrategia para eliminar posibles rastros de sangre u otras evidencias. Peritos continúan con la recolección de pruebas en el interior del automóvil.

El principal sospechoso será recluido en un penal mientras duren las investigaciones preliminares. Horas antes de confirmarse el hallazgo, la madre de la suboficial, Rosana Silvestre Flores, participaba en plantones exigiendo avances en la búsqueda. Entre lágrimas, pidió apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para encontrar a su hija.