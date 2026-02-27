Lluvias inundan colegio Miguel Grau en Puerto Pizarro y generan preocupación por focos infecciosos

Las intensas lluvias que se registran en la región Tumbes han provocado la inundación de la institución educativa Miguel Grau, ubicada en el centro poblado de Puerto Pizarro. El agua acumulada ha ingresado a varios ambientes del plantel, afectando su infraestructura. La situación genera alarma ante la proximidad del inicio del año escolar.

Además del aniego, padres y docentes han alertado sobre la presencia de sapos y ranas en los alrededores y dentro del colegio. Existe preocupación de que la proliferación de estos animales, sumada al agua estancada y la maleza, pueda convertirse en un foco de enfermedades que ponga en riesgo la salud de estudiantes y trabajadores.

La directora del plantel informó que ya se han realizado gestiones ante las autoridades para atender la emergencia. Señaló que las lluvias constantes han deteriorado la infraestructura y que urge la evacuación del agua. Asimismo, indicó que la municipalidad de Puerto Pizarro brindó apoyo con una bomba para retirar el agua acumulada.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES YA TIENE CONOCIMIENTO

Sin embargo, advirtió que si las precipitaciones continúan, las labores deberán mantenerse de forma permanente. La comunidad educativa espera la intervención del Gobierno Regional de Tumbes y de la municipalidad para garantizar condiciones seguras antes del retorno a clases y salvaguardar el bienestar de los alumnos y el personal.