Huancayo: Ratero reclama luego de que víctima se defendiera con una piedra

La inseguridad ciudadana continúa en aumento cada día. Ante la falta de respaldo efectivo por parte de las autoridades y de leyes que protejan a la población, muchas víctimas buscan la manera de enfrentar estas situaciones, aun cuando ello ponga en riesgo su propia vida.

Una situación insólita quedó registrada por cámaras de seguridad en Huancayo. Un ladrón que intentó arrebatarle el celular a un transeúnte terminó enfureciendo cuando la víctima le lanzó una piedra como acto de defensa.

SE ENOJÓ PORQUE VÍCTIMA SE DEFENDIÓ

La víctima caminaba mientras utilizaba su teléfono móvil cuando, por detrás, un falso mototaxista se le acercó e intentó arrebatarle el celular. Al no lograrlo, el transeúnte reaccionó de inmediato, tomó una piedra del suelo y se la lanzó al delincuente como acto de defensa.

Esta reacción provocó la furia del malhechor, quien descendió del vehículo motorizado, tomó una piedra y comenzó a increpar a la víctima. Tras algunos minutos de discusión, tanto el ladrón como el agraviado se retiraron del lugar sin que se registraran mayores incidentes.