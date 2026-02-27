Aerodirecto suma 10 nuevos buses para reforzar rutas hacia el Jorge Chávez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la incorporación de diez nuevas unidades al servicio Aerodirecto, transporte público que enlaza distintos puntos de Lima y Callao con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La medida fue presentada en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Con esta ampliación, la flota alcanza las 60 unidades en total, fortaleciendo especialmente las rutas norte y sur. La iniciativa responde al incremento de pasajeros y apunta a ofrecer traslados más ágiles y ordenados hacia el primer terminal aéreo del país.

Las nuevas unidades cuentan con sistema de recaudo electrónico mediante tarjeta, cámaras de videovigilancia y control interno de pasajeros. Además, se ha priorizado la implementación de tecnología y mejores condiciones de seguridad para los usuarios.

¿QUÉ ES AERODIRECTO?

Aerodirecto es un servicio impulsado por la ATU que busca brindar un transporte rápido, seguro y accesible hacia el aeropuerto. Los buses modernos incluyen espacio para equipaje y asientos cómodos, facilitando el traslado tanto de viajeros como de trabajadores aeroportuarios.