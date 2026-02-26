Fenómeno del Niño Costero afectaría agroexportaciones

El Fenómeno del Niño Costero viene generando preocupación en el sector agroexportador, pese al crecimiento registrado durante el 2025. Las fuertes precipitaciones han comenzado a impactar directamente en los cultivos del norte del país. Esta situación podría afectar los volúmenes de exportación en los próximos meses. El panorama mantiene en alerta a productores y empresarios del rubro.

En un enlace en vivo con 24 Horas, Mario Salazar, representante de la Asociación de Exportadores (ADEX), explicó que las lluvias están deteriorando la calidad de diversas frutas. Entre los productos más afectados figura el mango, cultivado principalmente en Piura, Lambayeque y otras zonas del norte. El exceso de humedad daña la fruta y reduce su valor en el mercado internacional. Esto genera pérdidas económicas para los productores.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA TAMBIÉN SE VEN AFECTADOS

Las precipitaciones no solo perjudican los cultivos, sino también la cadena logística. Diversas vías han quedado interrumpidas, dificultando el traslado de camiones que transportan los productos hacia los puertos. Esta situación retrasa los envíos y compromete contratos internacionales. El sector teme que, de prolongarse el fenómeno, las pérdidas sean mayores.

Desde ADEX señalaron que, a través de sus asociados en distintas regiones, buscarán reunirse con las nuevas autoridades para coordinar acciones frente a la emergencia. Confían en que, con el reciente cambio de gobierno, se adopten medidas rápidas y efectivas. El objetivo es mitigar el impacto del fenómeno climatológico en la agroexportación. Mientras tanto, el sector se mantiene atento a la evolución del clima.