Fallece alcalde de Coviriali tras atentado a balazos en Satipo: murió camino a hospital en Lima

ACTUALIZACIÓN

El alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Ureta, falleció la tarde de este jueves en Lima, luego de haber sido víctima de un atentado a balazos horas antes en la provincia de Satipo.

La autoridad edil fue atacada cuando se dirigía a su despacho municipal. Tras el atentado, fue evacuada de emergencia y trasladada en un vuelo humanitario hacia la capital debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el burgomaestre murió mientras era trasladado en ambulancia hacia un hospital de mayor complejidad, poco después de aterrizar en Lima.

NOTA ORIGINAL

La Policía Nacional investiga el atentado perpetrado esta mañana contra Iroshi Ureta, alcalde del distrito de Coviriali, en la provincia de Satipo, región Junín. El burgomaestre recibió dos balazos de los cuatro que dispararon los atacantes.

Tras el atentado, la autoridad edil fue llevada de emergencia al hospital Manuel Higa de la ciudad de Satipo, donde lo estabilizaron, pero requiere ser traslado a un nosocomio de mayor complejidad, para recibir tratamiento especializado.

ASALTO O ATENTADO

La autoridad fue interceptada por dos sujetos alrededor de las 07:50 horas, cuando se desplazaba de su vivienda hacia la municipalidad para cumplir con sus labores, las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los atacantes.

El hecho ha consternado a los vecinos de Coviriali, el Ministerio Público ya ha iniciado las investigaciones para identificar a los atacantes y determinar si se trata de un asalto o un atentado contra la vida del alcalde Ureta Campos.