Chiclayo: intensas lluvias afectan centros de salud y generan caos vehicular

Las fuertes lluvias registradas en Chiclayo han provocado severas afectaciones en distintos puntos de la ciudad, especialmente en centros de salud y vías principales. Las precipitaciones, asociadas al fenómeno de El Niño, han generado aniegos que dificultan el tránsito vehicular y peatonal. Ciudadanos reportan complicaciones desde las primeras horas del día. La situación mantiene en alerta a las autoridades locales.

De acuerdo con un enlace en vivo difundido por 24 Horas, se evidencian daños estructurales en al menos tres establecimientos de salud. Entre ellos figuran la Clínica Auna y el Hospital Regional de Lambayeque. Las imágenes muestran filtraciones y acumulación de agua en los alrededores. Esta situación pone en riesgo la atención de pacientes y el normal funcionamiento de los servicios médicos.

GOBIERNO DECLARA EN EMERGENCIA VARIAS REGIONES

El actual gobierno de Balcázar anunció un decreto de urgencia que declara en estado de emergencia a diversos distritos de Piura, Lima, Arequipa, Lambayeque y otras regiones afectadas. La medida busca acelerar la intervención ante los estragos causados por las lluvias. Se espera que se destinen recursos para atender los daños en infraestructura y servicios básicos. Las autoridades evalúan el impacto total en las zonas comprometidas.

En redes sociales, usuarios han viralizado imágenes de calles completamente inundadas y vehículos varados en el centro de Chiclayo. Una estudiante que se dirigía a su centro de prácticas señaló que fue muy difícil movilizarse debido a la intensa lluvia registrada desde temprano. Además, hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas inmediatas. Personal de la municipalidad llegó a algunos puntos críticos para drenar el agua acumulada y mitigar los aniegos.