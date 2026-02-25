Intensas lluvias siguen azotando a regiones de nuestro país

Las intensas lluvias continúan azotando diversas regiones del país y vienen provocando inundaciones, colapso de vías y graves perjuicios a comerciantes y agricultores. En varias provincias, el agua ha cubierto completamente las calles, obligando a los ciudadanos a improvisar rutas y métodos para movilizarse.

La limitada respuesta de las autoridades ha generado malestar en la población, que denuncia abandono en medio de la emergencia climática. Vecinos y transportistas señalan que las precipitaciones han convertido zonas urbanas en verdaderos ríos, paralizando la actividad económica y poniendo en riesgo la integridad de las personas.

REGIONES AFECTADAS POR LLUVIAS

En Piura, específicamente en Chulucanas, las lluvias transformaron las calles en corrientes de agua que arrastraron vehículos a su paso. El mercado local también se vio afectado, obligando a los comerciantes a retirarse ante el avance del agua.

En Lambayeque, el aumento del caudal del río Saña puso en peligro la vida de un agricultor que intentó cruzar en un bote inflable. Aunque logró estabilizarse, el incidente evidenció el alto riesgo que enfrentan los pobladores durante esta temporada de lluvias.

De igual manera, una fuerte precipitación en Túcume provocó la inundación de calles, interrumpiendo el tránsito y generando pedidos urgentes de apoyo para el drenaje y la prevención de nuevos aniegos.

Finalmente, en Chanchamayo, la activación de la quebrada Bellavista dificultó el paso de vehículos y dejó uno atrapado entre los escombros, por lo que fue necesaria la intervención de maquinaria pesada.