‘El Patrón Terna’: ¿quién es este policía encubierto?

Detrás del popular personaje conocido como ‘El Patrón Terna’ se encuentra un agente especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ha ganado notoriedad por sus particulares intervenciones en operativos contra la delincuencia. Su labor consiste en infiltrarse en zonas de alta incidencia delictiva, utilizando disfraces y actuaciones cuidadosamente preparadas para no levantar sospechas entre los criminales.

El propio agente reveló que tuvo que pasar por un casting y prepararse como actor para interpretar al ‘Patrón’, personaje que se volvió viral en redes sociales. Este singular rol es conocido por llevar sorpresas románticas, como rosas y regalos; sin embargo, en su caso, se trata de una estrategia para capturar delincuentes y desarticular mafias que operan en distintos puntos del país.

Como se recuerda, el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día del Amor y la Amistad, el agente encubierto de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, en coordinación con el Escuadrón Verde de la PNP, se trasladó al distrito del Rímac para capturar a una presunta vendedora de drogas. Para lograrlo, le hicieron creer que “El Patrón” le enviaba una sorpresa romántica con flores rojas, lo que permitió concretar la intervención con éxito.

ESCUADRÓN VERDE

Es importante resaltar que las operaciones ejecutadas por el Escuadrón Verde han dado resultados positivos y no se tratarían de escenas armadas. Detrás de cada intervención existe un proceso de preparación que incluye entrenamiento especializado y caracterización del personaje que servirá como coartada. Incluso, se realizan castings internos para seleccionar al personal policial idóneo que representará al singular personaje en cada operativo.

Por otro lado, en entrevista con Panamericana Televisión, se dio a conocer que la PNP, a través del Grupo Terna, cuenta con un WhatsApp institucional donde recibe información, videos, fotografías y llamadas de vecinos que alertan sobre posibles hechos delictivos, fortaleciendo así la colaboración ciudadana en la lucha contra la criminalidad.