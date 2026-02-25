Cusco: policías protagonizan violento ataque contra ciudadano

Lamentable hecho se registró en una cantina en el distrito de Santiago en Cusco, donde suboficiales de la policía que prestaban servicios en la comisaría de Cusco, identificados como Jhon Mamani y Marco Vargas, agredieron violentamente a un ciudadano, golpeándolo con una silla, hasta dejarlo inconsciente.

El efectivo policial que agredió al ciudadano vestía su uniforme de servicio, mientras que su compañero llevaba un buzo institucional. Sin mediar motivo aparente y con una actitud violenta, comenzó a golpear a un hombre que se encontraba consumiendo en una cantina, mientras su colega intentaba detenerlo.

Todos estos hechos quedaron registrados en un video grabado con el celular por una de las acompañantes de la víctima. Pese a darse cuenta de que estaba siendo filmado, el efectivo policial continuó con la agresión de manera violenta.

EFECTIVOS POLICIALES DESAPARECIERON

Luego de haber realizado este cobarde acto, los efectivos policiales desaparecieron del mapa, según lo dicho por el jefe de la Región Policial Cusco, el general Virgilio Velázquez. “Después de cometer estos hechos, estas personas desaparecieron del mapa; nosotros hemos hecho los esfuerzos necesarios para ubicarlos y capturarlos”, indicó.

El agresor fue denunciado por el Ministerio Público por el presunto delito de lesiones. Luego de una búsqueda exhaustiva, uno de ellos decidió entregarse y poner a disposición de las autoridades. “Tengo entendido que uno de los efectivos policiales se ha presentado; ya no podemos detenerlo porque ya está más allá de la flagrancia, pero eso no implica de ninguna manera que ellos van a estar impunes”, finalizó.