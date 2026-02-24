¿Qué ha hecho ANIN en obras de prevención contra fenómenos climáticos?

Las intensas lluvias que golpean Arequipa han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de diversas ciudades del país frente a los fenómenos naturales. Calles convertidas en verdaderos ríos de lodo y agua reflejan una emergencia que, según especialistas, no se registraba con tal magnitud desde hace varias décadas. La situación, además, ya muestra impactos en otras regiones como Ica, reavivando la preocupación ciudadana sobre las medidas de prevención y respuesta.

PLAN INTEGRAL

Desde la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, su vocero Miguel Yamasaki explicó que el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, implementado tras el Fenómeno El Niño Costero de 2017, solo contempló intervenciones desde Tumbes hasta Ica. Según precisó, en aquel entonces las zonas más afectadas correspondían principalmente al norte del país, lo que dejó fuera a regiones del sur como Arequipa.

El programa de Reconstrucción con Cambios fue creado en 2017 con el objetivo de ejecutar obras de carácter definitivo que evitaran la repetición de desastres. Posteriormente, la estructura institucional evolucionó hacia la ANIN. Sin embargo, en su concepción original no se incluyó a la totalidad del territorio nacional dentro de un plan integral contra emergencias climáticas, por lo que varias regiones quedaron bajo la responsabilidad directa de sus respectivos gobiernos regionales.

El ex presidente de Sedapal, Rudecindo Vega, advirtió que el país no habría alcanzado un nivel adecuado de preparación frente a eventos similares al Niño Costero. A su juicio, persiste una dinámica centrada en la atención de emergencias antes que en la ejecución de proyectos de infraestructura preventiva de largo plazo.

En términos presupuestales, la ANIN informó que en 2025 ejecutó inversiones por aproximadamente 3,600 millones de soles en obras concentradas mayoritariamente en el norte. No obstante, para el presente año la institución reporta una asignación cercana a los 2,800 millones de soles, cifra que —según Yamasaki— resulta insuficiente debido a deudas pendientes y a la paralización de proyectos por falta de recursos.