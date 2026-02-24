Secuestro millonario en Cajabamba: criminales exigen US$ 7 millones como recompensa

Un nuevo caso de secuestro conmociona a la ciudad de Cajabamba. Una banda criminal secuestró a un empresario y pide millonaria recompensa para su liberación, situación que tiene alarmada a la familia y autoridades.

El empresario trujillano Javier Mercedes Chávez, dedicado al rubro de la minería, fue secuestrado luego de que sujetos ingresaran a su vivienda disfrazados de efectivos de la DINOES para ejecutar el secuestro.

Los delincuentes exigen 7 millones de dólares como rescate, una suma exorbitante que ha sumido en la desesperación a la familia de la víctima, al tratarse de un monto que supera ampliamente sus posibilidades económicas y dificulta cualquier intento de negociación.

SITUACIÓN ALARMANTE

Según información preliminar, se presume que detrás de este secuestro estaría implicada la banda criminal más conocida de la región de Trujillo, “Los Pulpos”, la cual habría extendido sus redes delictivas hacia Cajamarca.

Otro elemento que refuerza esta hipótesis es un mensaje enviado vía WhatsApp a la familia Mercedes, en el que los secuestradores exigen 7 millones de dólares por su liberación y advierten que, si dan aviso a la Policía, comenzarán a torturar a la víctima.

FAMILIA DESESPERADA

Esta situación ha puesto en vilo a la familia, que vive momentos de desesperación. Durante las comunicaciones con los delincuentes, solicitaron una prueba de vida para confirmar la integridad de su familiar; sin embargo, como respuesta, recibieron la amenaza de que les enviarían un video torturándolo.

Por otro lado, aún no se tiene una prueba de vida de la víctima; este caso revive un patrón que no se registraba desde hace años, cuando este sector también era blanco de bandas criminales que exigían elevadas sumas de dinero como rescate.