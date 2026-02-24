Carreteras del Perú bloqueadas: 21 vías afectadas por huaicos y lluvias

En medio de los constantes episodios de lluvias que se registran en el Perú, la Sutran informó que varias carreteras del territorio nacional se encuentran bloqueadas, lo que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que desean viajar.

Durante una entrevista con 24 Horas Mediodía, el vocero de la entidad, Ronald Power, brindó detalles de la situación y reveló que los conductores que se dirigen al norte del país están imposibilitados de transitar con normalidad.

“Tenemos registradas 21 alertas en nuestro mapa interactivo, de las cuales 17 corresponden a tránsito restringido y cuatro a tránsito interrumpido (…) En la zona de Máncora y Los Órganos hay vías restringidas debido a huaicos y deslizamientos de piedras y lodo (…) Existe circulación vehicular y peatonal parcial”, declaró.

¿CÓMO SE ACTUALIZA EL MAPA INTERACTIVO?

De acuerdo con lo señalado por Ronald Power, el mapa interactivo de la Sutran se actualiza en tiempo real, ya que la entidad mantiene comunicación constante con los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegados en las regiones afectadas.