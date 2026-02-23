Cañete: Secuestran y asesinan a joven repartidor; uno de los implicados era su amigo

Tras registrarse un lamentable hecho en la ciudad de Cañete, un hombre identificado como Fares Junior Alberto Soto Wong, fue secuestrado y asesinado por una banda criminal, en la que uno de los integrantes era su amigo. El crimen se produjo luego de no llegar a un acuerdo económico por la recompensa que exigían.

La víctima trabajaba como repartidor para una empresa de delivery y fue sacada de su vivienda con engaños por su propio amigo, quien lo citó con el pretexto de encontrarse con él. Fue en ese momento cuando se ejecutó el secuestro.

Los delincuentes exigían una suma de 100 mil soles, la cual era una cantidad exorbitante para la familia. Ante la negativa, los sujetos llevaron a la víctima a un lugar de cautiverio en San Juan de Miraflores donde lo torturaron hasta quitarle la vida.

SE IDENTIFICÓ A LOS DELINCUENTES

La División de Investigación de Secuestros logró identificar y capturar a tres integrantes de esta banda criminal “El Lampa de Los Piratas”, en la cual dos de ellos son ciudadanos venezolanos que responden al nombre de Jun Daniel Linares Rodríguez (21), Yusrmelys Mendoza Torrealva (23) y al cabecilla de la banda Andri Matute Tovar (25).

Según el jefe de la División de Secuestros, el coronel Jorge Carpio, la participación de los tres implicados ha sido activa, pero haciendo énfasis en la chica. “La participación de los tres ha sido activa y también la de ella (Yusrmelys), porque ella es la persona que hace una transferencia de la cuenta bancaria del agraviado a una de sus cuentas durante su cautiverio”, declaró el coronel.

OBJETIVO DEL SECUESTRO

El coronel indicó que, ante la negativa de negociar el monto exigido como recompensa, los delincuentes ya habían decidido acabar con la vida de la víctima. “Ellos, a través de esa exigencia económica, querían sacar también un provecho adicional, porque el destino de esta persona ya habría sido acabar con su vida”, argumentó.

Otro factor que refuerza lo señalado por el coronel es la elevada suma de dinero exigida por los delincuentes, pese a que la víctima no contaba con altos recursos económicos. “Él trabajaba para una empresa haciendo delivery, pero tenía familiares que sí eran profesionales, y las amenazas extorsivas referentes a esta exigencia económica para darle libertad eran dirigidas hacia ellos, pero lógicamente era una suma exorbitante y ellos se mantenían en esa posición y no querían negociar”, finalizó.