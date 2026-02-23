Huaicos en Arequipa: ministros llegan ante emergencia

Los huaicos registrados han dejado viviendas dañadas e inundadas en distritos como Yanahuara y Flora Tristán en el departamento de Arequipa, lo que ha obligado al Ejecutivo a desplegar acciones inmediatas. Durante el enlace, se informó que los ministros de Vivienda, Transporte, Defensa y Agricultura arribaron a la zona para coordinar la atención de la emergencia.

Las autoridades evalúan medidas como la entrega de bonos de arrendamiento y la posible declaratoria de emergencia para atender a las familias afectadas.

Como se puede observar en las cámaras, varias viviendas en el distrito de Yanahuara han quedado cubiertas de lodo e inundadas por los huaicos, por lo que se esperan acciones de reconstrucción y la activación de bonos de vivienda.

“Por un periodo de dos años, para que estos habitantes que verdaderamente han sido afectados puedan adquirir este bono y continuar con su vida cotidiana”, señaló el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

Esto se realizará a partir de un empadronamiento mediante fichas que están bajo la jurisdicción de los gobiernos locales, encargados de revisarlas para la entrega de los bonos de arrendamiento a los sectores afectados en Arequipa. En esa línea, también intervendrán el Gobierno Regional de Arequipa, Defensa Civil y las municipalidades distritales correspondientes.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Asimismo, se indicó que toda la información ya se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para activar la declaratoria de emergencia; sin embargo, aún no se tiene una fecha exacta, ya que se deberá esperar la reunión del gabinete presidencial una vez que este sea juramentado.