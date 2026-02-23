Asalto en grifo de Satipo: Encañonan a trabajador y se llevan 3 mil soles

Dos delincuentes armados asaltaron un grifo durante la madrugada tras hacerse pasar por clientes. Los sujetos amedrentaron al trabajador y se llevaron la recaudación del día, además de un teléfono celular.

El hecho ocurrió en la localidad de Satipo alrededor de la 01:26 de la madrugada, cuando los sujetos llegaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes. Al ser atendidos, encañonaron al trabajador, lo retiraron del lugar e iniciaron el robo. Todo el asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del grifo.

En otra cámara de seguridad se observa cómo uno de los delincuentes amenazó al trabajador para evitar que alerte a las autoridades y, posteriormente, continuó robando dinero de algunos de los cajones del local.

DETUVIERON A PRESUNTOS SOSPECHOSOS

Tras tomar conocimiento del asalto, la Policía Nacional dispuso un operativo de inmediato para ubicar a los responsables, como resultado a la intervención, logrando detener a dos presuntos sospechosos en una vivienda de la zona.

En el lugar se encontró la motocicleta con la cual se habría realizado el robo. Los detenidos junto con el vehículo fueron llevados a la comisaría de Satipo para ponerlos a disposición de las autoridades y seguir con las investigaciones correspondientes.