Pisco: sismo de magnitud 5.1 se registra frente a la costa de Ica

Un movimiento telúrico de magnitud 5.1 se registró la tarde de este domingo 22 de febrero frente a la costa de la región Ica, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 17:36:14 (hora local) y fue monitoreado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con la información técnica difundida por la entidad, el sismo tuvo una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 82 kilómetros al oeste de Pisco, en la provincia del mismo nombre.

Sismo de magnitud 5.1 se sintió con intensidad III-IV en Pisco

El IGP precisó que la intensidad del movimiento alcanzó niveles III-IV en la escala de Mercalli en la ciudad de Pisco. Esto implica que el temblor fue percibido por la población, aunque sin reportes oficiales de daños hasta el momento del informe.

Las coordenadas del evento fueron latitud -13.59 y longitud -76.96. Las autoridades continúan con el monitoreo correspondiente ante cualquier réplica o situación asociada al fenómeno natural.